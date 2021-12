Cavese, ds Fusco: "Sentiamo le responsabilità. Mercato? Vediamo..."

Al termine di Cavese-Cittanova è intervenuto in conferenza stampa il direttore sportivo Fusco: le sue dichiarazioni.

"La vigilia è stata carica di tensione perchè abbiamo un onere e un fardello da portare avanti e questa cosa ci sta un po' penalizzando. Sentiamo la responsabilità, ciò ci impedisce di essere sereni nella testa e di conseguenza nelle giocate in campo, ma è nostro dovere cercare di migliorare su questo.

Sono convinto che con questi uomini arrivo fino in fondo, poi se qualcuno subisce troppo la piazza può venire da me e cerchiamo una soluzione diversa".

Su Diaz (che dopo aver segnato ha zittito il pubblico): "Chiedo scusa io da parte della società, sarà sanzionato per un gesto non corretto, ma non facciamone un caso".

Sul possibile intervento sul mercato, Fusco commenta con un sintetico: "Vediamo..."