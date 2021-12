Ennesima rivoluzione al San Giorgio: quinto cambio in panchina

FC San Giorgio dà il benvenuto al nuovo allenatore della prima squadra Salvatore Ambrosino e al direttore sportivo Vincenzo De Liguori.

Ambrosino, classe 1974, nella passata stagione ha guidato la Frattese, dopo le esperienze, tra le altre, sulle panchine di Puteolana e Afro Napoli. Da calciatore ha sempre disputato campionati professionistici, fino alla Serie B con il Savoia nel 1999/2000. Arriva al San Giorgio dopo essersi imposto negli ultimi anni come uno dei tecnici più preparati nel panorama campano. Con lui, il preparatore atletico Antonio Mazzone, già al fianco di mister Ambrosino nelle ultime tre stagioni; prima ancora, le collaborazioni tra serie C e D con Pomigliano, Arzanese, Nocerina e Sarnese.De Liguori, 42 anni, è reduce dall'esperienza triennale al Pisa, nella quale ha affiancato il ds Roberto Gemmi, dopo aver ricoperto l'incarico di direttore sportivo al Portici nella stagione 2017/2018. Anche per lui un passato di spessore da calciatore: circa 500 presenze tra i professionisti, principalmente con le maglie di Juve Stabia, Taranto, Benevento e Nocerina.La società augura un buon lavoro a mister Ambrosino e al ds De Liguori.

Al contempo, si annuncia l'interruzione del rapporto di collaborazione con Luigi Squillante, al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto.

Nota Ufficiale F.C San Giorgio