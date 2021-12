Dilettanti, dalla prossima stagione ci sarà la panchina aggiuntiva

Svolta epocale per il calcio dilettantistico. Infatti, il Consiglio Federale FIGC ha accolto la richiesta da parte dell’AIAC di modifica dell’art. 66 delle NOIF, permettendo così agli allenatori dei portieri abilitati e ai preparatori atletici abilitati di sedere in panchine aggiuntive durante tutte le gare organizzate dalla Lnd, così da coadiuvare gli allenatori nella gestione dei momenti dell’evento sportivo. Una tradizione che già da tempo era prevista nei campionati delle leghe professionistiche di calcio, dove a tutto lo staff tecnico è consentito di accedere a bordo campo durante i 90′ di gioco. La norma sarà in vigore e, pertanto, operativa a partire dalla stagione 2022/2023.