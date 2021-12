Benevento. Un positivo in rosa: è in quarantena domiciliare

In base a quanto riportato dalla stessa società con un comunicato sul proprio sito ufficiale, anche nella rosa del Benevento c'è un componente positivo al covid-19: la positività è risultata dopo il giro di tamponi effettuato prima del "rompete le righe" natalizio. Proprio la pausa natalizia, anticipata dallo stop al campionato per due giornate deciso dalla Lega B per contrastare l'aumento dei contagi, ha evitato l'accendersi di un focolaio nella rosa giallorossa. Questo il comunicato del club:

Il Benevento Calcio comunica che è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra.

Il soggetto in questione è stato immediatamente posto in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi al tampone, che verrà poi ripetuto prima della ripresa degli allenamenti collettivi.