Serie C/C, giudice sportivo: 19 squalificati, tre turni a Petermann

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

AMMENDA

€ 1000 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 18°, 30°, 75° e 79°minuto circa, quattro petardi di elevata potenza nel settore occupato dagli stessi.

€ 1000 VIRTUS FRANCAVILLA 1 - per avere i suoi raccattapalle, al 37°e al 39°minuto circa del secondo tempo, ritardato la ripresa del gioco non mettendo prontamente a disposizione i palloni; 2 - per avere indicato la presenza di dieci raccattapalle mentre sin dall’inizio gara ne erano disponibili soltanto tre

€ 500 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 19°minuto circa del primo tempo, una bomba carta di forte intensità nel settore curva Sud a loro riservato.

€ 500 ACR MESSINA per non aver assicurato l’erogazione di acqua calda negli spogliatoi della quaterna arbitrale.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GINESTRA CIRO (FIDELIS ANDRIA) per avere, al 43°minuto circa del primo tempo, pronunciato un’espressione blasfema durante un’azione di gioco a seguito di una decisione arbitrale.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PETERMANN DAVIDE (FOGGIA) per avere, al 47°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e con i tacchetti esposti lo colpiva sulla zona della caviglia-tibia con vigoria sproporzionata

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUTTARO ALESSIO (PALERMO)

PELAGOTTI ALBERTO (PALERMO)

POLIDORI MATTIA (VIBONESE)

SCAVONE MANUEL (BARI)

ROSAIA GIACOMO (CATANIA)

SBARDELLA LUCA (CAMPOBASSO)

CARULLO GIOACCHINO (FIDELIS ANDRIA)

AMADIO STEFANO (LATINA)

SILVESTRI LUIGI (AVELLINO)

MAITA MATTIA (BARI)

DOS SANTOS MACHADO CLAITON (CATANIA)

MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO (CATANIA)

VANDEPUTTE JARI (CATANZARO)

BERARDOCCO LUCA (JUVE STABIA)

TONUCCI DENIS (JUVE STABIA)

DAMIAN FILIPPO (ACR MESSINA)

VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)

TISSONE FERNANDO DAMIAN (PAGANESE)