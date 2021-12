Memorial Volturno, l'Oppido si aggiudica la manifestazione

L'Angelo Cristofaro Oppido si è aggiudicato il primo memorial Leonardo Volturno, disputatosi all'Oliver Club. Al quadriangolare, oltre alla squadra vincente, hanno partecipato il Dragonara, l'A.C. Potenza e l'Over 40. Nella prima sfida l'Over 40 ha battuto il Dragonara 4-1, mentre nella seconda l'Angelo Cristofaro Oppido ha superato 3-2 l'A.C. Potenza. In finale la formazione altobradanica si è imposta sull'Over 40 per 3-2. E' stato donato un mazzo di fiori alla moglie del compianto Volturno, Anna Sileo, che giovedì compiva 50 anni. A tutti i partecipanti sono state consegnate coppe e medagli e con conclusione di buffet e degustazione del panettone.