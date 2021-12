Serie C, Gallo si dimette dal Potenza Buone notizie per il Picerno

Ultime novità in casa Potenza e Picerno. Con dei comunicati stampa le due società hanno diramato le news dell'ultim'ora riguardo a quanto accaduto nelle ultime ore. Vi riportiamo quanto pubblicato dai due club.

POTENZA - Il Potenza ha ricevuto e accettato, in data odierna, la richiesta di dimissioni da parte del tecnico Fabio Gallo al quale vanno i più sentiti auguri di una rosea carriera professionale.

PICERNO - A seguito delle festività natalizie e del rientro dei calciatori presso le proprie abitazioni, e vista la ripresa degli allenamenti fissata per oggi, la società del Picerno ha sottoposto in data odierna tutti i tesserati al tampone di controllo per verificare la presenza del virus Covid-19, presso il Centro Medico Lucano. A completamento dei tamponi somministrati a tutto il gruppo squadra, staff e dirigenti, gli esiti sono risultati tutti negativi. Continua così l’attività di controllo e prevenzione messa in atto dalla società che, come sottolineato dal direttore generale Vincenzo Greco, intende tutelare la sicurezza e la salute di tutti. La società rende noto di aver superato positivamente il controllo della Covisoc, la Commissione per la Vigilanza delle società di calcio professionistiche della FIGC. Gli ispettori hanno evidenziato la regolarità delle scritture contabili, dei pagamenti di stipendi, contributi e bilancio della Società presieduta dal Presidente Donato Curcio.