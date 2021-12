Lavello, Zeman potrebbe dimettersi per il ridimensionamento della rosa

Potrebbe esserci una clamorosa svolta in casa Lavello. Secondo quanto riportato da Serie24 Karel Zeman potrebbe dimettersi. Il depotenziamento della rosa e il ridimensionamento degli obiettivi stagionali potrebbero far prendere questa decisione all'attuale allenatore degli ofantini. Si legge sul sito: "Indiscrezioni sempre più insistenti raccontano di un possibile distacco tra Zeman jr e il Lavello. Le cessioni di Rodriguez, Syku e Franetovic, le rescissioni contrattuali di Herrera e Cooper, i paventati addii di Liurni, Burzio e Addae rappresentano più di un indizio sulle ridimensionate ambizioni del club. Segnali che l’allenatore ha percepito e che non sembrerebbe aver gradito. Le sorprese e i colpi di scena potrebbero materializzarsi da un momento all’altro. Secondo le ultime indiscrezioni, le dimissioni di Karel Zeman dovrebbero arrivare nelle prossime ore. L’ormai ex allenatore del Lavello ha preso questa decisione e lascerà quindi in giornata la società lucana. La squadra sarà affidata al suo vice Stefano De Angelis. In lizza come papabile sostituto di Zeman jr c’era anche Principio Caprioli, che ha già allenato i dauni in Serie D e in Eccellenza, ma il ritorno dell’allenatore lavellese è sfumato".