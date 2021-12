Calciomercato. Serie B. Attaccanti al centro dei primi rumors

La finestra "invernale" del calciomercato sta per aprire i battenti e le compagini di Serie B si preparano a dare l'assalto a quelli che hanno pianificato essere i propri obiettivi per rinforzare le rose.

Ad essere maggiormente gettonati, come spesso accade, sono gli attaccanti. A quanto pare, dalle prime voci che cominciano a circolare, molte delle società attualmente in lotta per la promozione in massima serie e la qualificazione ai play-off sono alla ricerca di una punta: le uniche due non interessate a rinforzare il reparto avanzato sono Benevento, in tal senso a posto con Lapadula, e Lecce, che può vantare sia l'apporto di Coda che quello di Strefezza.

Il Pisa, secondo TMW, starebbe pensando, per coadiuvare l'apporto di Lucca, ad uno tra Ceter del Cagliari e La Mantia dell'Empoli. Sempre secondo il portale specializzato in calciomercato, il Monza starebbe pensando di mettere a disposizione di Stroppa la punta della Sampdoria Ernesto Torregrossa che, chiuso in blucerchiato, potrebbe accettare la cadetteria per rilanciarsi.

Un altro pezzo pregiato di mercato potrebbe essere Leonardo Mancuso: secondo i colleghi de "La Nazione", sarebbero interessati alla punta dell'Empoli il Monza ed il Parma ma ambedue le società sarebbero frenate dal contratto che lega l'attaccante alla compagine toscana per i prossimi due anni.