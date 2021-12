Gladiator 1924. Due nuovi arrivi: una punta ed un centrocampista

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica a tutti gli organi di informazione di aver tesserato i seguenti atleti: l’attaccante classe 200 Vincenzo Pinto, il centrocampista Diader Camara e il portiere Gianluca Radano.

La carriera di Pinto inizia nelle giovanili del Benevento con cui arriva fino in prima squadra. Approda in serie B nello Spezia allenato da mister Italiano poi parentesi in D ad Arzachena prima di tornare in Liguria. A settembre viene tesserato dall’Altamura prima di accettare la proposta nerazzurra.

Camara ha iniziato la stagione nelle fila del Santa Croce (Eccellenza siciliana) e dopo essere cresciuto nell’Auxerre e Bastead Athletic si trasferisce a Santa Maria Capua Vetere. L’atleta si sta già allenando con la squadra e pronto per il recupero del prossimo 5 gennaio contro la Nuova Florida.