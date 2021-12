Potenza, oggi alle 14.30 riprenderanno gli allenamenti Rescinde Zampa

Alle ore 14.30 di oggi, allo stadio Viviani, riprenderanno gli allenamenti del Potenza. I calciatori sono tutti convocati. Non si aggregheranno al gruppo tre giocatori che sono risultati positivi al Covid-19 dopo aver effettuato dei tamponi durante il periodo di festività natalizie e dunque prima del loro ritorno a Potenza. Gli stessi stanno effettuando un periodo di quarantena nelle proprie abitazioni e si riaggregheranno alla squadra trascorso il periodo di malattia. Un altro calciatore è in quarantena fiduciaria essendo stato a contatto stretto con un positivo. Nessuno dei quattro tesserati è stato a contatto con altri componenti del gruppo squadra. Non parteciperà alla ripresa degli allenamenti il centrocampista Enrico Zampa il quale ha rescisso consensualmente il contratto. Il centrocampista infatti ha trovato l'accordo con la Turris e sarà ufficializzato nelle prossime ore dalla società corallina.