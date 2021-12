E' morto un decano del giornalismo sportivo lucano: Franco La Regina

Avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 2 gennaio, ma purtroppo non ce l'ha fatta a raggiungere il traguardo. E' morto all'Ospedale San Carlo lo storico decano del giornalismo sportivo lucano Franco La Regina, da sempre legato al Potenza. Ha lavorato per anni come collaboratore esterno con La Gazzetta del Mezzogiorno e collaborato con Radio Tour e Radio Carina. Il suo esordio è stato a Radio Sud con Pino Marceddu diventando una coppia inscindibile fino ai giorni nostri. Da giovane ha praticato attività sportiva presso le scuole salesiane del Don Bosco. Alla famiglia La Regina vanno le più sentite condoglianze dalla nostra redazione.