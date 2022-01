Salernitana, Iervolino nuovo proprietario:"Farò tutto per la salvezza"

Il 2022 inizia con i migliori auspici per la Salernitana: nuovo proprietario e rischio esclusione dalla Serie A scongiurato definitivamente.

I trustee hanno accettato l'offerta di Danilo Iervolino, imprenditore napoletano fondatore dell'Università Telematica Unipegaso. L'offerta del manager di Palma Campania era rimbalzata solo negli ultimi giorni ed il suo affondo nella giornata di ieri è risultato determinante. Per l'ufficialità si attende lunedì al termine delle verifiche bancarie.

Una volta terminate le procedure prenderà il via il progetto tecnico e sportivo della nuova presidenza.

"Farò di tutto per tentare di salvare la Salernitana in Serie A - riporta il Corriere dello Sport - In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo ed accadrà anche in questo progetto calcistico."

Terminata dunque una telenovela durata sette mesi: i tifosi granata possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.