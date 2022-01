Paganese: firma il centrocampista Martorelli

La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna, ha raggiunto l’accordo con la società Aquila Montevarchi 1902, per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Carlo Martorelli, che ha firmato un contratto con il Club fino a Giugno del 2022.

Il centrocampista classe 99, nella prima parte di stagione in forza all'Aquila Montevarchi ha totalizzato 6 presenze, mentre lo scorso anno ha vestito la maglia del Carpi in Serie C collezionando 10 presenze.

Carlo Martorelli vestirà la maglia Numero 13 e si aggregherà alla squadra di Mister Gianluca Grassadonia dopo aver svolto i test AntiCovid19.