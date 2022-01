Picerno, riscontrate positività al Covid-19 tra calciatori e tecnici

In seguito alle valutazioni cliniche e ai test per la ricerca della SARS-CoV-2 eseguiti al gruppo squadra prima della ripresa dell'attività agonistica dopo la sosta natalizia, è stata riscontrata la positività di alcuni tesserati del Picerno tra calciatori e tecnici. I soggetti, tutti vaccinati e asintomatici, sono stati prontamente isolati e non hanno avuto contatti con il resto del gruppo squadra.