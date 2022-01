Napoli: in rialzo la quota Scudetto. Sfida col Barca in equilibrio

Che 2022 sarà per il Napoli? L’inizio di stagione aveva infiammato gli animi dei tifosi partenopei, con una partenza super in Serie A e il pass staccato per l’accesso ai sedicesimi di finale di Europa League. Poi il drastico calo in campionato e il cocente sorteggio che ha visto abbinare il Barcellona con i biancazzurri ha raffreddato un po’ una piazza che stava iniziando a sognare in grande.

Drastico come il cambiamento delle quote antepost per la vittoria dei due trofei: secondo il sito di comparazione scommesse Oddschecker infatti, la quota per la conquista della scudetto si aggira tra 8.50 e 9.50, molto più alta rispetto a fine ottobre, quando dopo la vittoria a Salerno quotava addirittura 2.65.

La quota per la vittoria dell’Europa League invece è più alta e arriva a toccare quota 12. Abbastanza equilibrata invece la quota del passaggio del turno contro il Barcellona di Xavi: 2.07 per il Napoli, 1.70 per i blaugrana.