L’Asd Gelbison comunica che su richiesta inoltrata dalla Società Rende e in considerazione dei protocolli relativi all’emergenza Covid-19, per come disposto dal Dipartimento Interregionale, la gara tra Rende e Gelbison, in programma allo Stadio Lorenzon mercoledì 05/01/2022, è stata rinviata a data da destinarsi.