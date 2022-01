Castaldo resta alla Paganese: "C'è grande intesa con la società"

La Paganese Calcio 1926 srl intende smentire categoricamente la notizia apparsa in questi giorni, e ripresa da più testate giornalistiche, riguardo ad un sicuro addio dell’attaccante e Capitano azzurrostellato Luigi Castaldo.A proposito di tali voci, proprio il calciatore ha voluto lasciare un messaggio, per mettere la parola fine, una volta e per tutte, a questa telenovela, che da tanto, troppo tempo va avanti, infastidendo Società e calciatore.

“Purtroppo ad ogni sessione di mercato si scrivono tantissime cose su di me, ma posso garantire che non c’è e non c’è mai stato nessun problema a proseguire con la Paganese, dove ho grande intesa con la Società. Queste notizie apparse negli ultimi giorni, non sono veritiere, anzi con la società c’è grande intesa come già detto prima, e l’intenzione è di andare avanti fino alla fine della stagione.”