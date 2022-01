Si allunga a sette il numero dei calciatori contagiati da Covid-19 per il Lavello. A seguito delle quattro positività riscontrate nella giornata di ieri, la società ofantina, in data odierna, ha provveduto tempestivamente a effettuare un ulteriore ciclo di tamponi per uno screening completo, il quale ha fatto emergere altre tre positività all’interno del gruppo squadra.