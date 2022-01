Lavello, Zeman e Roma decidono di restare Obiettivo la salvezza

Karel Zeman e Domenico Roma resteranno al Lavello. Dopo aver pensato di rassegnare le dimissioni negli scorsi giorni, l'allenatore e il direttore sportivo faranno ancora parte del club ofantino. L'obiettivo della società è chiaramente ridimensionato con una salvezza da raggiungere in tempi con 13-14 punti da raccogliere da qui alla fine del campionato. Sono state 13 le partenze nel mercato di dicembre, alle quali si aggiungeranno sicuramente l'attaccante Pablo Burzio e l'attaccante Giuseppe Statella. Da tenere inoltre in considerazione l'interesse del Potenza per l'esterno mancino Ugo Dell'Orfanello.