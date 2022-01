Potenza, vicinissimo Infantino L'under Orazzo torna al Cannara

Il primo colpo di mercato del Potenza ormai è in via di definizione. L'attaccante Saveriano Infantino in queste prossime ore sarà un nuovo giocatore rossoblu. La punta di Tolve, messo fuori rosa dalla Carrarese, è pronto ad una nuova avventura vicino casa. Mentre Savino Orazzo torna al Cannara. Il difensore di Castellamare di Stabia, dopo una stagione ad ottimi livelli in Serie D agli ordini di Alessandria, era partito in ritiro con i rossoblu in prova, convincendo poi il tecnico Fabio Gallo. Ora per il difensore stabiese c'è il ritorno nelle file della compagine umbra. Ufficiale il suo ritorno al Cannara con tanto di foto insieme al presidente Alessandro Baldacci.