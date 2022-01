Salernitana-Venezia, Zanetti: "Regolamento chiaro.Non so cosa accadrà"

Ancora in forse la disputa tra Salernitana e Venezia. In conferenza stampa l'allenatore Zanetti ha detto:

"Noi abbiamo la comunicazione ufficiale che la gara si disputerà, andremo là concentrati facendo di tutto per vincere la partita e concentrati, poi cosa accadrà non lo so, il regolamento sportivo parla chiaro.

Noi facciamo di tutto per rispettare le normative, cercando di conseguenza di combattere la piaga del Covid al massimo delle nostre possibilità. Anche noi abbiamo due positivi che sono stati isolati dal gruppo squadra, e andremo ovviamente ad affrontare questa trasferta con i soli giocatori disponibili secondo le indicazioni di quelle che sono le regole attuali"