Potenza, è tornato Costa Ferreira Il portoghese si è allenato

E' tornato ad allenarsi Costa Ferreira. Il portoghese si è rivisto ieri in campo dopo l'assenza che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco da oltre due mesi. Infatti il regista del Potenza non gioca una partita dalla gara vinta contro il Latina del 26 ottobre ed è apparso in buone condizioni fisiche. Costa Ferreira potrebbe rappresentare l'arma in più per Trocini nel girone di ritorno dopo il lungo infortunio.