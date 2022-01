Gara fantasma all'Arechi: Venezia in campo, la Salernitana no

Come da previsione non si disputa la gara tra Salernitana e Venezia: lagunari in campo, assenti i granata (bloccati dall'Asl, alcuni per la positività al Covid e altri per la quarantena obbligatoria).

Come per altre gare non disputate oggi, ci sarà ricorso e poi si attenderà il responso per fissare eventualmente una nuova data ed evitare la sconfitta a tavolino.

Non una bella figura per il calcio italiano, in totale difficoltà ed impreparato dinnanzi all'aumento esponenziale dei contagi.