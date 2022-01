Chiesa replica a Mertens: botta e risposta tra Juve e Napoli

Finisce in parità il posticipo tra Juventus e Napoli che chiude una farsesca 20esima giornata di Serie A, con sole sei gare giocate.

Partita avvincente ed equilibrata nonostante le numerose assenze. Napoli in vantaggio nel primo tempo con Mertens, il pareggio a inizio ripresa con Chiesa.

C'è spazio anche per un episodio dubbio: rigore reclamato da Di Lorenzo, ma per il direttore di gara il contatto non era punibile con la massima punizione.

Finisce con un pareggio che probabilmente non accontenta nessuna delle due squadre.

TABELLINO

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro (75′ De Sciglio); McKennie, Locatelli, Rabiot (65′ Bentancur); Chiesa (81′ Kulusevski), Morata (75′ Kean), Bernardeschi (65′ Dybala). All. Allegri. A disp. Perin, Senko, Arthur

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka (90+2′ Zamoli); Politano (76′ Elmas), Zielinski, Insigne; Mertens (88′ Petagna). All. Domenichini (Spalletti out per Covid). A disp. Marfella, Costanzo, Idasiak, Vergara, Spedalieri

Arbitro: Sozza di Seregno

Ammoniti: 43′ Alex Sandro, 87′ Demme, 90+6′ Dybala