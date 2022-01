Benevento. Verso il Monza tra negativizzazioni e calciomercato

Migliora la situazione covid-19 in casa Benevento in vista del match del prossimo 13 gennaio contro il Monza: tutti negativi i tamponi effettuati ieri e, quindi, restano 10 i positivi del gruppo squadra giallorosso, tra i quali cinque calciatori.

Mister Caserta, che conta sulla negativizzazione di almeno un paio degli attualmente positivi, ha recuperato anche Letizia, Foulon e Improta che saranno a disposizione contro i brianzoli.

E' il calciomercato l'altro argomento a tenere banco tra i sanniti: la rosa non ha bisogno di grossi innesti e, di conseguenza, si penserà prima a dismettere, eventualmente, i calciatori che sono stati utilizzati meno, come Moncini, o per i quali si è reso necessario un cambio di "aria", come Glik. Solo in questo si penserà a sostituire i partenti con elementi di altrettanto spessore.