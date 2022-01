Picerno, Ferrani e Albadoro vicini al rientro Piace Bubas

Buone notizie per il tecnico del Picerno Colucci. Matteo Ferrani e Diego Albadoro stanno svolgendo ottimamente il programma di recupero e potrebbero esserci dopo la prolungata sosta natalizia. Il difensore e il centravanti, mai avuto dal tecnico cerignolano nella sua gestione, nel 2022 potrebbero essere i primi acquisti dei melandrini. Per l'attacco piace Nicola Bubas della Fidelis Andria, ricercato anche in Serie D.