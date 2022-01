Serie A, ipotesi stop o porte chiuse. Lega:"Fiducia per andare avanti"

Due ipotesi in campo, vista la situazione emergenziale: lo stop del campionato per due-tre settimane o la disputa delle partite senza spettatori sugli spalti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta c'è stato un contatto telefonico tra un preoccupato premier Draghi e Gravina in cui si è fatto il punto della situazione.

Nessuna decisione per ora ma solo analisi dei possibili scenari e delle possibili soluzioni.

La Lega A tira dritto e si dice sicura di poter proseguire grazie al protocollo approvato ieri. La nota ufficiale:

"La Lega Serie A, al termine dell'Assemblea odierna, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni come da programma, grazie all'applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di Lega.Auspicando inoltre che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possano individuare in modo chiaro degli strumenti di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da covid-19 nelle squadre"