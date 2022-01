Serie A, giudice sportivo: nessun 0-3 a tavolino, sei squalificati

Il giudice sportivo non si è pronunciato sulle quattro gare non disputate nell'ultima giornata: per ora, nessuna sconfitta a tavolino.

Restano "sub iudice" Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia.

Sei i calciatori squalificati: si tratta di Antonio Candreva della Sampdoria, Kevin Agudelo dello Spezia, Sebastiano Luperto e Filippo Bandinelli dell'Empoli, e Rick Karsdorp e Gianluca Mancini della Roma.