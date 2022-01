Le giornate di Serie A in programma il 16 e il 23 gennaio saranno disputate con una capienza limitata in tutti gli stadi per 5 mila spettatori.

Questo quanto stabilito dall'assemblea straordinaria della Lega A: restano al 50% la giornata in programma domani e la Supercoppa di mercoledì.

Scongiurato, per ora, lo spettro delle porte chiuse.