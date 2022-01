Potenza, giorni decisivi per Infantino e si stringe per Bucolo

L'obiettivo è il centrocampista centrale. Su questo ruolo il Potenza sta stringendo fortemente per il ritorno di Rosario Bucolo. Il mediano siciliano, già nel capoluogo di regione nella seconda parte della scorsa stagione, è uno di quelli elementi che sta mancando alla formazione rossoblu. E' intenzionato a cambiare aria ed è disposto a ritornare da Mantova. In questi giorni si sta aspettando anche di risolvere l'arrivo di Saveriano Infantino che deve ancora liberarsi dalla Carrarese. Invece sta per salutare l'esterno d'attacco Banegas. L'argentino potrebbe andare alla Cavese dopo essere stato conteso anche dal Cerignola.