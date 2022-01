Benevento-Monza. Calò partirà titolare, due debutti nei brianzoli

Il Benevento continua la preparazione del match contro il Monza che si terrà al "Vigorito" giovedì 13 con fischio di inizio alle 20:30.

Mister Caserta può sorridere per la negativizzazione di uno dei calciatori risultati positivi al covid-19 che restano, al momento, cinque. A mancare, ma per squalifica, sarà anche il centrocampista Viviani che dovrebbe essere sostituito in "cabina di regia" da Calò.

In casa biancorossa, invece, si fanno i conti con la sconfitta rimediata in amichevole contro l'Alessandria, ieri all'"UPower Stadium", per 3-2. Il tecnico della compagine monzese ha potuto provare in partita i due nuovi arrivati Molina e Ramirez che dovrebbero fare il loro debutto ufficiale in campionato proprio giovedì contro il Benevento.

Nel frattempo il Benevento ha riaperto la prevendita dei biglietti per la gara contro il Monza da questa mattina fino al fischio di inizio della stessa. Per le regole in vigore, almeno per giovedì sera, la capienza è del 50% per l'impianto sannita.