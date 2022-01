Picerno, per completare il reparto avanzato piace Stanco dell'Imolese

L'organico del Picerno dovrebbe rimanere quasi intatto. Però le partenze di Stasi e De Marco potrebbero non essere le sole. La società melandrina potrebbe pensare a valutare le offerte per Terranova e Coratella che hanno richieste in D. Sul fronte arrivi il nome più caldo è quello di Francesco Stanco. Il 34enne calciatore dell'Imolese sarebbe congeniale per completare il reparto avanzato picernese. E' fuori rosa da tempo e la punta emiliana potrebbe scegliere di cambiare maglia. Conosce bene Colucci per averci giocato insieme a Modena e potrebbe accettare l'idea di spostarsi al Sud per la prima volta in carriera.