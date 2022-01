Benevento. Brutte notizie per Caserta: un esterno out per infortunio

Come comunica lo stesso Benevento Calcio, attraverso il proprio sito ufficiale, Salvatore Elia si è infortunato durante la seduta di allenamento di questa mattina.

L'esterno ex Juve Stabia ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro: questo il verdetto del dottor D'Andrea, medico sociale del club giallorosso, contenuto nella nota pubblicata dal club.

Lo stop per Elia dovrebbe essere di circa tre settimane: una brutta tegola per mister Caserta che perde uno degli elementi chiave delle ultime gare della Strega proprio in vista del match contro il Monza.