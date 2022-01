Foggia, ripresi oggi gli allenamenti. Il programma settimanale

Ancora una settimana di allenamenti senza gara per il Foggia di Zeman, in ossequio al rinvio anche della terza giornata del girone di ritorno deciso dalla Lega di Serie C per contrastare l'avanzata del Covid 19.

I rossoneri si sono ritrovati nel pomeriggio al campo scuola Mondelli-Colella in Via de Petra. Il programma settimanale stilato dallo staff tecnico prevede soli allenamenti mattutini: martedì e mercoledì presso il campo di San Michele, giovedì, venerdì e sabato presso il Campo FIGC in Via De Petra.