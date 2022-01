Calciomercato. In due puntano Moncini, il sostituto arriva dalla A?

Comincia a scaldarsi il calciomercato anche per le compagini di Serie B. Molto attivo l'Ascoli, sia in entrata che in uscita: come riportato dal "Corriere dello Sport", i bianconeri hanno tesserato l'ex Pordenone Falasco e hanno preso in prova l'italo-americano Fontana che arriva dalla MLS e che potrebbe firmare nei prossimi giorni. Per l'attacco i nomi più gettonati sono quelli di Galano e Carretta. In uscita Fabbrini, che ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione.

Anche il Benevento è impegnato sia sul fronte entrate che uscite. La punta Moncini ha diversi estimatori: il principale è la Spal che potrà giocarsi la carta Venturato, che ha allenato il toscano già al Cittadella. Da ultimo anche il Brescia dell'ex Inzaghi parrebbe interessato alle prestazioni della punta. Nel caso in cui Moncini dovesse essere ceduto, i giallorossi punterebbero su Forte del Venezia: la punta dei lagunari, 12 presenze e un gol contro la Lazio in Serie A, non ha molto spazio e non si opporrebbe ad una cessione nel Sannio. Si cerca anche di piazzare Glik: ad essere battute sono le piste estere visto l'ingaggio del polacco.

La Reggina pensa prima a cedere: Liotti andrà in prestito al Cosenza mentre Gavioli è destinato, invece, a scendere di categoria. Più difficile collocare Menez, gravato da un ingaggio corposo. In entrata si fanno passi avanti per Coccolo che arriverebbe in prestito dalla Juventus.

La Spal è alla ricerca di un portiere e nelle ultime ore le quotazioni di Alfonso, ora alla Cremonese, hanno superato quelle di Falcone, attualmente alla Sampdoria.

A Parma, dove è in atto una ristrutturazione della rosa dopo l'arrivo di Iachini in panchina, è quasi fatta per Conté, terzino che arriva dalla Moreirense, serie B portoghese. Il rumeno Man, invece, interessa in Serie A: la Sampdoria avrebbe fatto un sondaggio per averlo in prestito.

Occhi dalla serie A anche su due "gioielli" del Pisa di D'Angelo: Sibilli è diventato un obiettivo del Cagliari mentre Leverbe interessa al Sassuolo. Tuttavia, visto l'ottimo campionato che i toscani stanno disputando, sembrerebbe difficile una loro partenza nella finestra invernale di mercato.