Benevento-Monza: la direzione di gara affidata a Valeri

Sarà Paolo Valeri a dirigere la gara tra Benevento e Monza in programma domani sera al "Vigorito" con fischio di inizio alle 20:30. A coadiuvare l'esperto arbitro ci saranno gli assistenti Galetto e Moro. Il quarto uomo sarà Carella mentre VAR e AVAR saranno, rispettivamente, Nasca e Giallatini.

I recenti precedenti del Benevento con l'arbitro Valeri fanno ben sperare in casa giallorossa: nell'ultima gara diretta dal fischietto romano, infatti, i ragazzi di mister Caserta hanno battuto per 3-2 il Vicenza in trasferta non senza polemiche da parte dei biancorossi dopo la rete di Barba in pieno recupero che diede la vittoria alla Strega.