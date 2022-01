Benevento. In arrivo un ex Cagliari, sondaggio Sampdoria per Lapadula

A quanto si apprende da "Il Mattino", il Benevento ha quasi completato l'ingaggio dell'esterno d'attacco argentino, ex Cagliari, Diego Farias.

L'ex attaccante dei sardi si è svincolato agli inizi di dicembre ed era libero di accasarsi con un'altra società: il D.s. Foggia ha anticipato la concorrenza e, ad ora, mancherebbe solo il "nero su bianco" per rendere ufficiale l'affare.

Tuttavia non c'è solo Farias sui radar giallorossi: il Benevento avrebbe, il condizionale è d'obbligo in questi casi, fatto un sondaggio con la Sampdoria per avere Ernesto Torregrossa. La risposta dei doriani ha, però, raffreddato l'interesse del Benevento: è stato chiesto l'inserimento di Lapadula nella trattativa. In pratica si andrebbe a creare uno scambio di punte che porterebbe Lapadula in Liguria e Torregrossa nel Sannio. La proposta non alletta.

Mister Caserta, dal canto suo, ha sempre richiesto Francesco Forte, attaccante del Venezia, che l'attuale allenatore del Benevento ha avuto alle sue dipendenze alla Juve Stabia. Quella fu anche la miglior stagione di Forte dal punto di vista realizzativo con 17 centri. Il calciatore gradirebbe la destinazione ed il Venezia non si opporrebbe alla cessione.