Salernitana-Lazio, gli ultras annunciano la diserzione

Per la prossima sfida, secondo le ultime disposizioni, la capienza dell'Arechi è stata limitata a 5 mila posti.

La tifoseria organizzata granata diserterà per protesta la gara Salernitana-Lazio. Il comunicato degli ultras:

“Gli ultras della Curva Sud, considerate le ultime determinazioni assunte dagli organi competenti, che non consentono di poter vivere la Curva secondo il nostro modo di essere, decidono di non entrare allo stadio. Il nostro è solo un sofferto arrivederci, in attesa del ripristino delle precedenti condizioni”