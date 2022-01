Picerno, il dg Greco sta lavorando per l'arrivo di un terzino sinistro

Il mercato del Picerno sta per prendere una giusta direzione in entrata. Dopo le partenze di Stasi e De Marco e quelle probabili di Terranova e Coratella, il direttore generale Vincenzo Greco sta lavorando attivamente per l'arrivo di un terzino sinistro under. E' questa la priorità del dirigente melandrino che sta puntando anche su un centrocampista e ad un'alternativa in attacco a Gerardi.