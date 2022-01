Potenza, negativi tutti i tamponi E' fatta per Burzio e Bucolo

Dopo l’ennesimo ciclo di tamponi effettuato nella giornata di ieri da tutto il gruppo squadra del Potenza, non è stata riscontrata nessuna positività al Covid-19. E' questo è un ottimo punto di partenza per Trocini che può lavorare con tutti gli uomini a disposizione in vista del rientro in campo fissato per il 23 gennaio. Poi dal mercato sono due le novità principali sul fronte arrivi. Per Burzio e Bucolo è praticamente fatta. Il primo, attaccante, arriverà nelle prossime ore, e sicuramente sarà il colpo in avanti insieme a Infantino che sta risolvendo la sua risoluzione con la Carrarese. Il secondo, centrocampista, potrebbe già arrivare in città ed ha espresso il suo gradimento per il ritorno.