Serie B. Calciomercato. Il Pisa pesca in MLS, un ritorno per la Spal

Il Pisa, attuale capolista in Serie B, non vuol lasciare nulla di intentato per il ritorno in massima categoria e si tuffa sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister D'Angelo: secondo "La Nazione", i nerazzurri avrebbero alzato ad 8 milioni di euro l'offerta per l'attaccante polacco Adam Buksa, gigante di 193 centimetri in forza al New England Revolution, in MLS. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Il Parma, invece, ha ricevuto due "no" abbastanza secchi da due obiettivi di mercato: non vestiranno i colori dei ducali il brasiliano Faria, che si è accasato al Benevento, e Contè, che ha firmato per il Troyes in Ligue 1.

Per "Il Resto del Carlino", la Spal sta per riabbracciare la punta Mattia Finotto, già protagonista con gli estensi nel doppio salto dalla Serie C alla A. Il club biancoazzurro ha anticipato la concorrenza per assicurarsi il ritorno del calciatore che arriverà dal Monza. Tra i motivi che hanno convinto Finotto al ritorno con la maglia ferrarese è la presenza in panchina di Venturato che ha già avuto come tecnico al Cittadella e con il quale ha disputato la sua migliore stagione in carriera (27 presenze condite da 7 reti).

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, sarebbe scontro a due tra Monza e Brescia per assicurarsi Ahmad Benali, centrocampista in uscita dal Crotone. Le rondinelle, dal canto loro, hanno definito con il Genoa l'arrivo di Stefano Sabelli alla corte di Pippo Inzaghi.

Come riportato da TMW, il Vicenza si è assicurato l'ingaggio di Jordan Lukaku, che arriva dalla Lazio. Il Crotone, dopo le cessioni, pensa a rinfoltire la rosa: per l'attacco i nomi caldi sono quelli del laziale Adekanye e del cagliaritano Ceter. L'Ascoli è alla ricerca di un esterno ed i nomi che si fanno sono quelli di Mirko Carretta, ora a Perugia, e Cristian Galano, attualmente tra le fila del Pescara.