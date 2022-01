Monza. Stroppa: "Benevento partita importante, stimo molto Caserta"

Il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, ha presentato alla stampa la sfida di domani sera al "Vigorito" contro il Benevento nella consueta conferenza pre-gara. Queste le parole dell'allenatore dei brianzoli:

CONDIZIONE - Arriviamo alla sfida di domani nella miglior condizione possibile in base agli allenamenti sostenuti e a quelli saltati per il covid. Questa situazione avrebbe potuto penalizzarci ma vedo i ragazzi in condizione. Quello con l'Alessandria è stato un buon test nel quale spero che i ragazzi abbiano ritrovato quanto perso in precedenza. La partita con il Benevento è importante e vedrà contro due squadre che arrivano da un periodo positivo ed entrambe con elementi di valore. Queste sono le più belle partite da giocare.

NUOVI ARRIVI - Molina può giocare in diversi ruoli a metà campo. Ramirez non è in condizione. Entrambe arrivano in una squadra con meccanismi ben collaudati. La loro personalità sarà importante per il percorso di crescita dell'intera squadra. Anche per Favilli vale il discorso fatto per Ramirez: viene da un periodo di inattività causa infortunio e si allena con noi da una settimana. Sarà a disposizione ma è indietro quanto a condizione.

PARTITA - Le mie preoccupazioni riguardano più l'aspetto fisico che quello mentale ma sono felice dell'intensità che i ragazzi hanno messo negli allenamenti. Ora come ora non la percezione completa, quella la vedremo domani sera. Gli allenamenti sono una cosa, la partita un'altra.

BENEVENTO - Stimo molto Fabio Caserta per quanto ha fatto. Anche lui è ripartito da zero, dopo una retrocessione. I giallorossi sono una squadra con una precisa identità e calciatori anche di categoria superiore. Qualcuno di loro ha la capacità di risolvere la partita in qualsiasi momento. Sono organizzati e, come noi, alla caccia della vittoria del campionato.