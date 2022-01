Picerno, rescinde Coratella Arriva Senesi Piace il terzino Di Dio

Ciro Coratella è il terzo calciatore in uscita dal Picerno. L'attaccante ha risolto consensualmente il contratto con la società melandrina e ritornerà al Nuova Floridia. La squadra romana di Ardea, militante nel girone G di Serie D, è stata una vetrina importante per l'attaccante napoletano dove ha realizzato 15 gol nella scorsa stagione, che gli valsero il salto tra i professionisti. Intanto anche Gianluca Stasi ha trovato sistemazione: l'esterno destro è andato al Bitonto. Sul fronte entrate è arrivata l'ufficialità per l'esterno d'attacco Yuri Senesi della Vibonese. Classe 1997, romano, di Genzano, arriva a vestire la maglia della Leonessa con grande voglia di mettersi in mostra. Il giovane attaccante, una seconda punta, conta cinque stagioni in C con Olbia, Cavese e Vibonese, oltre all'esperienza in B con il Venezia. Mentre per la corsia sinistra secondo Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata piace Flavio Di Dio di proprietà del Bologna ed attualmente al Teramo.