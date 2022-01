Mercato Serie A: Benkovic all'Udinese, scatenate Roma e Cagliari

Si muove il mercato in Serie A, ecco gli ultimi trasferimenti ufficializzati.

L'Udinese ha rinforzato il reparto difensivo con l'ingaggio di Filip Benkovic, roccioso centrale ex Leicester.

Due uscite per la Roma che saluta Gonzalo Villar e Borja Mayoral: il centrocampista e l'attaccante si trasferiscono in prestito in Spagna sino a fine stagione. Ieri sera, intanto, era stato ufficializzato l'arrivo di Olivera dal Porto.

Entrate e uscite per il Cagliari: dopo aver salutato Godin e Caceres, i rossoblù hanno trovato l'accordo con Goldaniga. Sfumata la pista Calafiori: l'esterno si è accordato con il Genoa.