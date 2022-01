Monza. Stroppa: "Anche in undici abbiamo sbagliato troppo"

Il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, ha così commentato la sconfitta maturata al "Vigorito" contro il Benevento per 3-1:

"Abbiamo concesso troppo al Benevento, squadra già forte di suo. Abbiamo sbagliato molto già quando eravamo in undici. Nel secondo tempo tempo, nonostante tutto, non abbiamo abbassato la testa. Ai ragazzi non rimprovero nulla perché hanno fatto vedere in campo i frutti del lavoro giornaliero. Dovevamo e potevamo essere più bravi in fase di finalizzazione, il Benevento lo è stato di più. L'arbitro, anche se non ho ancora rivisto gli episodi dei rossi, ha diretto bene. Questa sconfitta non cambia nulla, ovviamente abbiamo perso l'occasione di essere noi al secondo posto. Ora testa alla partita col Perugia nella quale vorremo riscattarci".