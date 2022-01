Benevento. Caserta: "Grande prova. Moncini? Valuterà lui cosa fare"

Dopo la bella vittoria maturata questa sera contro il Monza, 3-1 il finale al "Vigorito", il tecnico del Benevento, Fabio Caserta, ha risposto alle domande dei cronisti dalla sala stampa dell'impianto sannita. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

VITTORIA - E' importante perché venivamo da tanti giorni di inattività e da tanti problemi legati al covid. Ci siamo allenati sempre in pochi: Moncini, ad esempio, ha lavorato solo ieri in rifinitura con il gruppo dopo essere stato a casa qualche giorno. Devo ringraziare i ragazzi ad uno ad uno, in particolare Moncini, per la disponibilità mostrata.

MONCINI - Le valutazioni le faranno i singoli calciatori con la società, a me spetta scegliere chi mandare in campo dall'inizio e chi a partita in corso. Ognuno sceglie in base alle proprie priorità. Spero, però, che questo mese di mercato passi presto.

COVID - Sono rientrati Barba, Vokic e Brignola. Speriamo di recuperare più calciatori possibile, anche se ora c'è solo Di Serio ancora fuori. Moncini è quello che è rimasto più tempo a casa e perciò la sua prestazione di stasera ha ancora più valore.

PARTITA - Abbiamo iniziato bene, dal punto di vista fisico c'eravamo nonostante avessimo di fronte un avversario forte. Ero convinto che tutti avrebbero fatto una prestazione importante. Abbiamo indirizzato a nostro vantaggio la partita e poi siamo stati poco attenti ad inizio ripresa; in queste partite basta poco per riaprirle, quindi merito nostro averla chiusa. Dobbiamo evitare certi cali di concentrazione. I ritmi non sono stati alti perché tutte e due le squadre erano reduci da un lungo periodo di inattività.

MIGLIORAMENTI - Si può migliorare sotto tanti aspetti ma la squadra è in crescita. Non era facile vincere una gara difficile come quella di oggi contro un avversario forte come il Monza.

FORZA - Siamo consapevoli di noi stessi, non guardiamo la classifica. Continuiamo a lavorare per cercare di arrivare il più in alto possibile alla fine del campionato.

LAPADULA - Come ho detto nel pre-gara, per me il discorso è chiuso, poi parlerà il presidente e spiegherà tutto. Oggi sono contento della grande prestazione del gruppo.