Potenza, dal Frosinone arriverà il difensore sloveno Luka Koblar

A sorpresa ci sarà nuovo innesto per il Potenza. E' il difensore mancino classe '99 Luka Koblar di proprietà del Frosinone che arriva con la formula del prestito fino a giugno. E' di nazionalità slovena, cresciuto nel Maribor, alto 1,92 m, può giocare sia nella difesa a quattro che a tre. In giornata sarà definita la doppia operazione con il Lavello: arriverà Pablo Burzio, mentre andrà a vestire la maglia gialloverde Mattia Sessa. Anche per Rosario Bucolo il trasferimento da Mantova è praticamente chiuso. Per Saveriano Infantino bisogna ancora attendere. La rescissione contrattuale con la Carrarese è ancora bloccata e quindi potrebbero passare giorni per risolvere la questione.