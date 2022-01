Spal-Benevento. Per gli scommettitori è la Strega ad essere favorita

E’ datata 21 novembre l’ultima sconfitta del Benevento in Serie B. Da lì, sono arrivate cinque vittorie consecutive che hanno permesso ai campani di issarsi al secondo posto, a quattro punti dal Pisa capolista.

La sfida di domenica non è, però, delle più semplici e il sesto successo di fila della squadra di mister Fabio Caserta è tutt’altro che scontato. I giallorossi fanno visita alla Spal da favoriti, con i betting analyst di Olybet.it che puntano sul "2" a quota 2,32. Vale invece 3,03 la vittoria dei padroni di casa, con il segno "X" a 3,38.

Grande equilibrio tra Over, a 1,82, e Under a 1,92, mentre il Goal prevale a 1,65 sul No Goal, in quota a 2,17. Ecco perché tra i risultati esatti è l’1-1 il più probabile, offerto a 6,50, mentre lo 0-1 vale 8.80.