Potenza, Caiata annuncia gli arrivi di Koblar, Bucolo e Burzio

Saranno tre le operazioni in entrata che saranno ufficializzati nelle prossime ore. Lo ha affermato il presidente del Potenza Salvatore Caiata nella conferenza stampa dell'odierno pomeriggio davanti ai colleghi giornalisti presenti allo stadio Viviani. Il difensore Luka Koblar, il centrocampista Rosario Bucolo e l'attaccante Pablo Burzio vestiranno rossoblu. Ma non è l'unica novità: non arriverà Saveriano Infantino. Il numero uno rossoblu ha specificato che la punta di Tolve difficilmente vada via da Carrara e ci sarà una sorpresa per il reparto avanzato. Inoltre il presidente ha sottolineato la partenza di Mattia Sessa verso Lavello.